Быстрее всего в России дорожают маленькие квартиры

В России студии и квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке подорожали за прошлый год в среднем на 23,5%, до 90,9 тыс. рублей за квадратный метр. Средняя стоимость такого типа жилья выросла на 18,7%, до 2 512 827 млн рублей, подсчитали эксперты портала «Мир квартир».

Маленькие квартиры дорожали быстрее, чем другие: квадратный метр в средней квартире на вторичке за год прибавил в цене 19,4%, а стоимость лота поднялась на 14,7%.

Студии и малогабаритные квартиры больше всего подорожали в Сочи – цена «квадрата» выросла на 86,3%, до 287,4 тыс. рублей, Краснодаре – на 67,5%, до 119,4 тыс. рублей, Московской области – на 42,7%, до 141,8 тыс. рублей, Мурманске – на 35,5%, до 87 тыс. рублей, Ленинградской области – на 32,1%, до 101,4 тыс. рублей. В топ-10 регионов также вошли Улан-Удэ, где квадратный метр поднялся в цене на 29,6%, Чита – на 29,4%, Махачкала – на 29,3%, Калининград – на 28% и Севастополь – на 26,8%.

Наименьшее подорожание небольших квартир зафиксировано в Смоленске – на 2,6%, Челябинске – на 2,9%, Саратове на 2,4%, Нижнем Тагиле – на 4,7%, Кирове – на 5,6%, а также в Саранске – на 5,9%, Владивостоке – на 6,4%, Рязани – на 7,8% и Кемерове – на 8,3%.

В Москве квадратный метр подорожал на 24,2%, до 333,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге на 26,2%, до 185,7 тыс. рублей. Маленькую квартиру в столице сейчас можно купить в среднем за 8 939 015 рублей, в Петербурге – за 5 537 146 рублей.

Гендиректор портала Павел Луценко объяснил, что малогабаритки дорожают опережающими темпами, поскольку являются «наиболее доступным по цене продуктом, и почти везде его можно купить с помощью льготной ипотеки».

«Средняя площадь студии на «вторичке» за год сократилась на 1 квадратный метр, до 28 «квадратов», и эта тенденция может продолжиться и в этом году, так как на регулярный рынок продолжают поступать небольшие квартиры из вчерашних новостроек», – сообщил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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