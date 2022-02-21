В России хотят запустить льготную ипотеку для переехавших работать в Сибирь

Льготную ипотеку хотят запустить в Сибирском федеральном округе для тех, кто переехал работать в регионы округа, а также для молодых специалистов и научных работников. Соответствующую программу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила разработать Минтруду, Минфину и «ДОМ.РФ» в срок до 28 февраля. Целью льготной «сибирской» ипотеки называют привлечение и удержание трудовых кадров на фоне сохраняющего оттока населения из Сибири в другие регионы России, пишут «Известия».

Как отметила представитель вице-премьера Марта Галичева, поручение связано с готовящейся правительством России «стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО». Она назвала ее главной задачей реализацию экономического потенциала регионов Сибири и повышение качества жизни населения СФО.

По словам Галичевой, проекты развития Сибири потребуют привлечения около полумиллиона граждан, что создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. «Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м», – уточнила она.

Согласно поручению Абрамченко, условия льготной ипотеки в СФО должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом, где с 1 декабря 2019 года действует программа «Дальневосточная ипотека» под 2% на первичное и вторичное жилье.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, «сибирская» ипотека может составить 5-6% годовых, что позволит избежать конкуренции за трудовые ресурсы с Дальним Востоком и не спровоцирует переток населения в регионы ДФО.

По оценке финансового эксперта Светланы Самойловой, население Сибирского федерального округа с 2000 года сократилось с 20 млн до 17,1 млн человек в 2019 году.

Москва, Наталья Петрова

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