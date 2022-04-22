В России хотят вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Максимальный налоговый вычет при покупке жилья или строительстве дома в России могут увеличить в два раза. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.

С учетом роста цен на жилье лимиты налогового вычета предполагается поднять как минимум в два раза, пишут «Известия». Так, максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке – до 780 тыс. рублей.

По данным издания, максимальная сумма для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки – 6 млн рублей.

Отметим, что налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13%. Он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей. Лимит на погашение процентов по ипотеке составляет 3 млн рублей. Таким образом, можно вернуть максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если заключена ипотечная сделка.

Москва, Наталья Петрова

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