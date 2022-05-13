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Пятница, 13 мая 2022, 13:44 мск

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Турция увеличила сумму на покупку недвижимости для получения гражданства

В Турции подняли сумму, на которую нужно приобрести недвижимость для получения гражданства.

Теперь на покупку недвижимого имущества необходимо потратить не менее $400 тыс. Ранее эта сумма составляла $250 тыс. – соответствующий закон действовал с февраля 2010 года. Распоряжение об этом подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Документ сегодня опубликован в правительственном издании и вступит в силу через месяц, сообщает ТАСС.

Получить турецкое гражданство также возможно, участвуя в программе частной пенсионной системы Турции не менее трех лет. При этом общая сумма взносов должна быть не менее $500 тыс. или в эквивалентной сумме в другой валюте.

В 2021 году на фоне волатильности на финансовых рынках спрос на недвижимость в Турции заметно вырос. По оценке консалтинговой компании Knight Frank, Анкара, Стамбул и Измир вошли в список городов – лидеров по индексу мировых цен на жилье.

Анкара, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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