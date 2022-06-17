Граждане обогнали застройщиков по вводу жилья в 2022 году

В России население ввело в эксплуатацию больше жилья, чем строительные компании. В период с января по май 2022 года в стране введено порядка 44,5 млн кв. м жилой недвижимости, из них 28,14 млн кв. м, или 63,28%, построено гражданами. Это следует из оперативного отчета Росстата.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме растет в последние годы, передает РБК. Так в 2018-м показатель составлял 42,9%, а в 2020-м – 48,4%.

По последним данным Росстата, общий ввод жилья в стране с января по май вырос к тому же периоду 2021 года на 154,6%. Ввод жилья населением за пять месяцев (28,14 млн кв.м) – на 150,7%. В мае было введено порядка 6,87 млн «квадратов» (+138,3% год к году), в том числе гражданами – около 4,46 млн кв.м (+150,7%).

Наибольшая доля населения в строительстве жилья в Северо-Кавказском ФО, затем идут Дальний Восток и Южный ФО. Самая низкая доля ИЖС – в Северо-Западном ФО и в Сибири.

Жилищным нацпроектом предусмотрено, что к 2030 году в стране ежегодно будет строиться по 120 млн кв. м жилья.

Москва, Зоя Осколкова

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