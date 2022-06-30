В России начались масштабные поиски «резиновых квартир»

В России проводятся массовые проверки с целью выявления так называемых «резиновых квартир». Соответствующее распоряжение дал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Глава ведомства поручил провести проверку случаев незаконного дробления квартир на микродоли, площадь которых доходит до 2 квадратных сантиметров. Чаще всего владельцы такой собственности становятся жертвами мошенников.

Черные риэлторы находят хозяев, которые злоупотребляют алкоголем, и предлагают подписать фиктивные договоры дарения и купли-продажи, а затем жилплощадь передается в собственность другим гражданам, в том числе мигрантам. Как правило, в таких квартирах регистрируют множество жильцов, которые оформляют различные социальные пособия. В результате наносится ущерб региональным бюджетам.

В Генпрокуратуре привели пример, когда владельцами только одной квартиры в Москве были 286 человек, членами их семей после приобретения микродолей получено более 10 млн рублей социальных выплат.

Москва, Зоя Осколкова

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