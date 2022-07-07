В России начнут строить многоэтажки из дерева

В России в скором времени могут появиться многоэтажные дома, построенные из дерева. Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года.

Документ предусматривает проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций, пишут «Известия».

Параллельно с этим, планируется подготовить проекты пилотных объектов – общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL).

Проектная документация может быть использована для строительства в сейсмических районах и при любых климатических условиях. «При этом безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа», – заверил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

Ранее министерство уже утвердило своды правил применения деревянных конструкций в строительстве жилых многоэтажек. Более того, в настоящее время в Вологодской области ведется строительство пилотных четырехэтажных многоквартирных жилых домов с применением CLT-конструкций, которое планируется завершить до конца 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

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