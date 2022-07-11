В России создадут федеральный список долгостроев

Правительство РФ обсудило создание единого для федерации реестра долгостроев. Учет подобных объектов поможет ускорить введение их в эксплуатацию, пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что недостроенные объекты находятся в разном состоянии. Вся информация по зданиям будет внесена в новый реестр, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Многие, даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых. Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Среди долгостроев тысячи объектов, возведенных на бюджетные средства, в том числе больницы, поликлиники, детские сады. Решение по каждому будет приниматься отдельно с учетом конкретной ситуации, добавил премьер-министр.

«Долгострои – это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом эксплуатации», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Наталья Рязанова

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