Эксперты прогнозируют заметный рост цен на жилье до конца года

Осенью из-за повышения спроса цены на жилую недвижимость в России вновь начнут расти, и к концу года подняться на 10%. С таким прогнозом выступили девелоперы и риелторы.

Как отмечают участники рынка, в настоящее время цены на новостройки стагнируют, а на «вторичку» – снижаются, пишут «Известия». Однако, как рассказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов, по итогам июля продажи жилья увеличились на 13% по сравнению с июнем и на 20% – в сравнении с апрелем. Эксперт считает, что спрос продолжит расти и во второй половине года, и наиболее ликвидные проекты могут вырасти в цене из-за возвращения отложенного спроса.

Его позицию разделяет заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов», – полагает она. По прогнозу эксперта, такое жилье может подорожать на 5-7% до конца года.

В девелоперской компании Level Group считают, что качественные жилые комплексы востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены будут повышаться и к осени рост может составить 3-5%.

В целом цены на новостройки вырастут по итогам текущего года на 10-12%, ожидает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Москва, Наталья Петрова

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