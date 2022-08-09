Новосибирск возглавил рейтинг по росту цен на аренду жилья

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске за прошлый месяц выросла на 3,4%. Это оказался самый большой скачок цен по России, следует из данных исследования федеральной компании «Этажи».

Эксперты оценили месячное изменение цен на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны. Первые строчки рейтинга заняли Новосибирск, Омск, где цены прибавили 2,5%, и Уфа – 1,7%. Ниже расположились Екатеринбург (+1,4%), Санкт-Петербург (+0,8%), Казань (+0,7%), Челябинск и Пермь разделили седьмое место (+0,6%).

Ставки аренды в Москве за месяц выросли на 0,5%, и за столицей закрепилось 10-е место, приводят данные «Известия».

В «Этажах» отметили, что цены особенно активно растут в городах, популярных у студентов. Иногородние учащиеся чаще всего арендуют именно однокомнатные квартиры, поднимая спрос, а следом и цены.

Как сообщал «Новый День», риелторы предсказали рост цен на недвижимость осенью из-за повышения спроса. К концу года жилая недвижимость может подорожать на 10%.

Москва, Наталья Рязанова

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