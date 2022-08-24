В России стартует новая программа расселения из аварийного жилья

Правительство РФ запускает новую программу расселения граждан из аварийного жилья с бюджетом в 45 млрд рублей. Участниками программы могут стать порядка 50 тыс. россиян, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Инициатива охватит многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания в 2017-2021 годах. Программа позволит быстрее переселить россиян в безопасное жилье и ускорит снос или реконструкцию домов. Деньги на расселение уже предусмотрены в федеральном бюджете.

«В 2022-2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей. Они позволят переселить около 50 тыс. человек с почти миллиона квадратных метров. В 2022 году господдержку в размере 22,5 млрд рублей получат девять регионов», – пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он подписал соответствующие постановления.

В текущем году деньги уйдут в регионы, которые до 1 мая успели расселить аварийное жилье, внесенное в реестр до 2017 года. Это Санкт-Петербург, Севастополь, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня.

Благодаря софинансированию порядка 60% регионы обновят около 500 тыс. кв. м жилого фонда.

Москва, Наталья Рязанова

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