Минстрой предложил списывать долги по ЖКУ при наличии уважительных причин

Минстрой России разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ предполагает списание задолженности и предоставление льгот гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей.

Среди уважительных причин называются стационарное лечение, невыплата зарплаты, смерть близких и др. Об этом, как сообщают «Известия», говорится в письме министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

Проект постановления внесут на рассмотрение в кабмин после завершения всех необходимых процедур, следует из документа.

Также в проекте указано, что при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ граждане, которым положены субсидии, продолжат их получать (сейчас должников лишают льгот).

Поправки, как отмечается в письме, позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

В настоящее время долги за ЖКУ списываются только при наличии доказательств, что взыскать их невозможно, напоминают эксперты. К примеру, если владелец жилья умер или признан недееспособным, а также когда его признают банкротом по решению суда.

Напомним, согласно данным Росстата, задолженность россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составила рекордные 804,5 млрд рублей. За год долги выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»