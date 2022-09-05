40% российских семей не могут взять даже льготную ипотеку

Минимум 40% семей в России не могут взять ипотеку, даже льготную. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, ипотечное кредитование – очень комфортный и понятный для ряда семей способ улучшения жилищных условий. В настоящее время в России действует несколько программ жилищного кредитования – льготная семейная ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека.

«Все эти ипотеки в конечном счете характеризуются сниженной процентной ставкой... Но даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить», – сказала Баталина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). У таких семей недостаточный уровень дохода, поэтому ипотечная нагрузка будет для них избыточно велика.

Баталина также отметила, что в ряде случаев ипотека может быть сдерживающим фактором рождаемости. Долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением семьи завести очередного ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

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