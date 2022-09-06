В регионах России резко обвалился спрос на жилье

Спрос на жилье в российских регионах значительно снизился в течение 2022 года. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ.

«Основные сложности застройщиков сегодня – это спрос. В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году», – рассказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, в крупных городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, ситуация нормализуется, однако показатели остаются ниже прошлогодних.

«В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось. Те, кто говорит, что все хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину», – цитирует замминистра РИА «Новости».

Стасишин предположил, что для решения проблемы необходимо уменьшить стоимость квадратного метра и повысить доступность ипотеки за счет снижения ключевой ставки.

Москва, Зоя Осколкова

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