В России хотят запретить продажу долей в квартирах под видом студий

В России предложили запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом так называемых студий, а также ужесточить ответственность за самовольную перепланировку жилых помещений. Об этом сообщает RT.

В настоящее время на вторичном рынке жилья набирают популярность объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий. При этом они позиционируются недобросовестными собственниками как отдельное жилье, но продаются как доли в многокомнатных квартирах.

Большинство таких «квартир-студий» размещается в старом фонде в центральных районах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с чем они привлекают внимание граждан своим местоположением.

Более того, собственники указанных многокомнатных квартир, как правило, не согласовывают их переустройство в порядке, установленном Жилищным кодексом, что влечет неизбежные правовые последствия в форме административной и иной ответственности.

Москва, Зоя Осколкова

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