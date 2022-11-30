В России может обанкротиться каждый второй торговый центр

В России на продажу выставлены около 200 торговых центров. Судьба моллов сильно зависит от расположения и пустующих от ухода иностранных брендов площадей. По мнению агентов по продаже недвижимости, если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие.

В настоящее время в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров, сообщил «Известиям» управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70-100 объектов.

По словам игроков рынка, сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. В каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента.

Причины проблем ТЦ сегодня в основном связаны с неудачными концепциями, неэффективным управлением, высокой конкуренцией в локации. Немалым ударом для моллов стал уход западных брендов, и хуже всего то, что этот процесс сильно растянулся во времени – моллам сложно принимать решения по своей дальнейшей стратегии.

Дальнейшая судьба обанкротившихся ТЦ будет зависеть от того, в какие руки они попадут. Положительный момент, если площадка перейдет к другому девелоперу – с деньгами, который сможет реанимировать объект. Худший сценарий – продажа молла по частям, а также снос и изъятие под другие нужды, например под застройку жилого дома. Подходящие ТЦ могут быть переделаны под склады, например, маркетплейсов, а в худшем случае – останутся стоять пустыми.

Москва, Зоя Осколкова

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