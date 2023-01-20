На «Госуслугах» теперь можно запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

На портале «Госуслуги» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия владельца. Для этого нужно внести специальную отметку в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Об этом сообщает Минцифры.

«Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника», – говорится в сообщении.

Для подачи заявления необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем. Отметка в ЕГРН будет внесена в течение пяти рабочих дней, уведомление об этом придет в личный кабинет.

Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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