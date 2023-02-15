Объем сданного жилья в России вырос на 18% за год

В январе введено в эксплуатацию 12,2 млн кв. м жилья по всей стране. Это на 18% больше, чем в тот же месяц 2022 года, следует из данных Росстата.

При этом, половина введенного жилья частная, построена гражданами. Объем такого жилья составил 6,3 млн квадратов или 51%. По сравнению с январем 2021 рост составил 13%.

Больше всего жилых квадратов введено в эксплуатацию в Подмосковье (1,1 млн), Москве (997 тыс.) и на Кубани (906 тыс.).

В ноябре 2022 года в России утверждена Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. К этому сроку планируется нарастить объемы строительства, а сроки сдачи квартир – уменьшить.

Москва, Наталья Рязанова

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