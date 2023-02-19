Эксперт спрогнозировал резкое падение цен на жилье в России

Стоимость жилья в России к весне 2024 года может упасть в рублях на 8-10%, а в долларах – как минимум на 30%. С таким прогнозом выступил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Он объяснил разницу в процентах прогнозами, согласно которым курс доллара будет повышаться, а цены на недвижимость снижаться.

Эксперт полагает, что сейчас наступило время, когда необходимо отказаться от покупки недвижимости.

«Мало того что вы инвестируете в недвижимость рубль, курс которого падает к доллару, так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения», – цитирует Звездина News.ru. По его мнению, цены будут снижаться и дальше.

Москва, Наталья Петрова

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