Российских чиновников хотят мотивировать к труду с помощью льготной ипотеки

Министерство финансов РФ готовит эксперимент по выдаче льготной ипотеки федеральным госслужащим. По мнению авторов инициативы, программа должна будет мотивировать чиновников к «эффективному труду».

В 2023 году Минфин планирует подготовить и представить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Это следует из проекта итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год», пишет РБК.

Речь идет о механизме льготной ипотеки. «Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», – рассказал один из собеседников агентства, знакомый с документом.

В настоящее время госслужащие сейчас могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Право на это имеют чиновники со стажем не менее трех лет. Размер субсидии вычисляется по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе, итоговая сумма может быть весьма существенной.

Проблема действующей программы в том, что особым решением руководителя ведомства очередность ее предоставления может быть нарушена, а размер увеличен. В результате большая часть денег «сжирается» теми, кто находится ближе к руководству, и до рядовых сотрудников они почти не доходят. Субсидирование ставки должно позволить несколько расширить круг получателей льгот, а кроме того, стимулировать долгосрочные трудовые отношения с государством.

Москва, Зоя Осколкова

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