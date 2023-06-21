В России хотят ввести компенсацию расходов на аренду жилья для молодежи

Минстрой России разрабатывает программу по субсидированию платы за аренду жилой недвижимости для людей до 35 лет. В ведомстве предлагают компенсировать половину аренды съемного жилья для молодежи. Обязательным условием участия в программе чиновники хотят сделать накопление средств на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Министерство разрабатывает программу совместно с «Дом.РФ» и Росмолодежью. В течение ближайших двух месяцев будут анонсированы подробности новой программы, сообщил изданию замглавы Минстроя Никита Стасишин. Сроки запуска программы он не уточнил.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя найм жилья – до момента накопления на первоначальный взнос», – пояснил Стасишин.

По мнению Минстроя, благодаря компенсации платы за аренды молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за короткий срок (от 1,5 лет).

В ведомстве ожидают, что программа потенциально сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно. Ее целевая аудитория – люди в возрасте от 23 до 27 лет, которые закончили вуз и начали работать.

Москва, Наталья Петрова

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