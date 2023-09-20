В России хотят продлить льготную семейную ипотеку

Льготная семейная ипотека может быть продлена после 1 июля 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, строительный блок в российском правительстве будет предлагать продлить в 2024 году действие этой программы. По остальным льготным программам ипотеки будут анализировать их эффективность, отметил он.

«Кроме экономического фактора здесь есть главный социальный фактор, что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать», – цитирует Хуснуллина РИА «Недвижимость».

По словам вице-премьера, в дальнейшем при поддержке льготной ипотеки планируется использовать кластерный подход. «Мы к 1 июня 2024 года хотим проанализировать все программы и сделать кластеризацию поддержки регионов и отраслей и исходя из того, как будет идти их выполнение по итогам этого года и следующего, предложить правительству новые меры поддержки», – рассказал он.

Как уточнил Хуснуллин, уже сейчас субъекты России разделены на пять кластеров, среди которых регионы, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение и где спроса на жилую недвижимость практически нет.

Напомним, льготная ипотека в России была запущена в качестве меры поддержки строительной отрасли в 2020 году. Срок действия программы несколько раз продлялся. Ипотеку с господдержкой планируется отменить с 1 июля 2024 года.

Оформление семейной ипотеку по льготной ставке 6% годовых сейчас доступно для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, с двумя и более несовершеннолетними детьми. Кроме того, в программе могут участвовать семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, а также семьи с усыновленными детьми.

Москва, Наталья Петрова

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