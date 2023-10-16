Четверть россиян поддерживают продление льготных ипотечных программ

Около четверти россиян считают, что необходимо продлить действие всех льготных ипотечных программ. При этом две трети опрошенных откажутся от льготной ипотеки при повышении ставки.

Около 25% граждан поддерживают продление срока действия всех льготных ипотечных программ. Еще 16% выступают за продление «семейной» ипотеки, 5% – «ипотеки с господдержкой-2020», 2% – «ИТ-ипотеки», 1% – «Дальневосточной ипотеки». Об этом свидетельствует исследование банков ВТБ и «Открытие». Всего 6% не согласны с тем, чтобы увеличить сроки действия ни одной из программ.

Каждый десятый россиянин планирует воспользоваться льготными ипотеками в ближайшие полгода, в том числе 5% – «семейной» ипотекой и 3% – с «ипотекой с господдержкой-2020».

По словам экспертов, льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос, так как кредит с пониженной ставкой позволяет получить меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам.

Москва, Зоя Осколкова

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