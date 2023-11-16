Санкт-Петербург опередил Москву в росте цен на аренду жилья

Стоимость аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году существенно выросла. При этом в Северной столице темпы роста цен опередили московские показатели. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Аренда».

Так, средняя цена долгосрочной аренды квартиры-студии в Москве с начала года увеличилась на 20%, до 60 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – на 30%, до 30 тыс. рублей.

«Однушки» с начала года в Москве выросли в цене на 11% (до 50 тыс. рублей). В Северной столице рост оказался существеннее – на 22% (до 33 тыс. рублей).

Что касается двухкомнатных квартир, в Москве они сдаются в среднем за 75 тыс. рублей. Рост цен составил 15,4%. В Санкт-Петербурге «двушки» подорожали на 30%, до 55 тыс. рублей.

Эксперты объясняют рост цен на аренду «вымыванием» бюджетных предложений. Оставшиеся на рынке варианты «формируют высокую среднюю цену аренды», – указывается в исследовании. В Петербурге предложение арендного жилья сократилось почти вдвое, в Москве – на 40%.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»