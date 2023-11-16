Россияне установили рекорд по сделкам с жильем в Испании

Россияне провели рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании в первом полугодии 2023 года. Чаще всего жилье в этой стране покупают ради вида на жительство и как курортные дома, пишет РБК.

В январе-июне россияне подписали 2137 сделок с испанской недвижимостью, что на 50,2% выше показателя того же периода 2022 года. Это рекорд с 2014-го, когда россияне заключили 2573 сделки.

В тот же период общее число купленных иностранцами домов упало впервые за два года на 7,5%. Спрос продолжил расти только среди россиян, украинцев (+41,6%) и американцев (+13,6%).

Эксперты объяснили рост спроса на испанскую недвижимость желанием получить ВНЖ: Испания одна из немногих стран Евросоюза продолжает выдавать «золотые визы» в обмен на инвестиции. Этот статус поможет свободнее передвигаться по Европе с учетом закрытых для россиян границ. Также состоятельные люди рассматривают жилье в Испании как курортную недвижимость, а не место для постоянного проживания.

В CORE.XP отметили, что сейчас сделки стали проводить быстрее, чем в прошлом году, когда СВО только началась. Кроме того, представители рынка привыкли к работе с россиянами, и процедура проходит понятнее, чем в других странах.

По итогам первого полугодия 2022 года аналитики отметили, что спрос на заграничную недвижимость у россиян вырос в полтора раза, а на жилье в США упал втрое.

Москва, Наталья Рязанова

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