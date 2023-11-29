Российская молодежь не верит в возможность накопить на квартиру

Большинство молодых людей в России не верят, что в современном мире можно накопить на квартиру, а банковские вклады, по их мнению, не являются хорошим инструментом сбережений. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

58% россиян в возрасте до 35 лет не доверяют вкладам, 26% из них вовсе не имеют никаких сбережений, передает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ. «Среди молодых регулярно откладывают деньги 40,5%, тогда как среди представителей старшего поколения таких 62%, несмотря на то что 46,5% пенсионеров указывают на нехватку средств на жизнь», – говорится в статье.

Примечательно, что чем ниже потребительские возможности респондентов, тем меньше они доверяют банковским депозитам. В целом отношение молодых людей к сбережениям можно назвать неопределенным. При ответе на вопросы респонденты чаще выбирали варианты с приставкой «скорее», что говорит о том, что они «не имеют явно выраженного ценностного полюса».

Кроме того, молодежь ставит под сомнение стратегию «регулярной копейки» – утверждение, что можно накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы. В такой стратегии уверены 13%, а 38% скорее придерживаются такой установки. В то же время каждый пятый (19%) полагает, что стратегия не работает и накопить на квартиру можно, только откладывая крупные суммы, еще треть (30%) выбрали ответ, что скорее согласны с этим.

Среди инструментов, которые молодые люди назвали надежными для сбережений, самыми популярными оказались покупка недвижимости (67%), приобретение ценных металлов и драгоценностей (35%), вклад в банке с госучастием (17%) и вклад в негосударственном банке (4%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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