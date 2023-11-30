Кабмин России запустил льготную ипотеку в Арктике

Правительство России по поручению президента распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Людям, проживающим в регионах арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья.

Участвовать в программе смогут педагоги и медики, проработавшие в арктической зоне не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, а также граждане, получившие земельные участки по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

Максимальная сумма льготного займа по льготной программе составляет 6 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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