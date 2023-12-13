Россиян предупредили о росте налога на имущество в 2024 году

Налог на имущество в 2024 году начнут рассчитывать по новым данным о кадастровой стоимости. Средняя стоимость объектов недвижимости выросла на 20-25%, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости. Кадастровая стоимость не совпадает с рыночной и в результате переоценки в среднем увеличилась на 20-25%.
«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», – сказал Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Налог для большей части жилых объектов составляет 0,1%, для элитного жилья – 0,2%. Новую кадастровую стоимость можно оспорить, подав в подразделения Росреестра мотивированное заявление вместе с отчетом об оценке рыночной стоимости недвижимости. Отчет придется заказать самостоятельно. Часто спор доходит до суда, предупредил юрист.
Москва, Наталья Рязанова
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