ФАС проводит проверку из-за комиссий банков по ипотеке с господдержкой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценит обоснованность установления банками комиссии для застройщиков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», – говорится в сообщении.

Ранее несколько банков внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. За каждый выданный ипотечный кредит была установлена комиссия. В частности, такие меры приняли Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», Банк «ФК Открытие» и «Совкомбанк».

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», – добавили в службе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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