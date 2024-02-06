Минфин РФ согласился увеличить лимиты по IT-ипотеке

Минфин России поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки этой льготной ипотечной программы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минфине отметили, что Минцифры уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В ведомстве также уточнили, что на текущий момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд рублей).

«Таким образом, выдача IT-ипотеки продолжится с учетом перераспределения до принятия постановления правительства», – подчеркнули в Минфине.

Ранее ряд российских банков, например, Сбербанк, ПСБ банк, МТС банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга перестали принимать заявки на оформление IT-ипотеки.

В рамках данной программы сотрудники российских IT- компаний, имеющих аккредитацию Минцифры, могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5% при первоначальном взносе 15%. Программа действует до конца 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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