Лимит по льготной IT-ипотеке будет увеличен до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей. Об этом сообщило Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

«Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить еще на 200 млрд рублей – до 700 млрд рублей», – говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минцифры указывает, что действующий лимит позволяет получить данную меру поддержки 50 тыс. IT-специалистов. «Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников», – отметили в министерстве.

За все время действия программы льготной IT-ипотеки, заработавшей в июле 2022 года, выдано 51,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 447 млрд рублей.

В рамках этой программы сотрудники российских IT- компаний, имеющих аккредитацию Минцифры, могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5% при первоначальном взносе 15%. Программа действует до конца 2024 года.

Напомним, ранее ряд российских банков – ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга – перестали принимать заявки на оформление льготной IT-ипотеки из-за того, что на фоне высокого спроса у кредитных организаций закончились лимиты на выдачу кредитов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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