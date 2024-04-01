В России банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов

В 2024 году в России выросла доля отказов по ипотечным заявкам. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Банки ужесточили условиях из-за сокращения льготных программ, а также роста суммы первоначального взноса.

В январе-феврале 2024 года доля отказов по ипотечным заявкам составила 56%, это на 15 процентных пунктов больше, чем в конце 2023 года, пишет РБК. «Динамика роста доли отказов на вторичном рынке недвижимости оказалась [в феврале] более существенной, чем по новостройкам – 20 п.п. и 13 п.п. соответственно», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Увеличение отказов по ипотеке связано, прежде всего, с мерами Банка России по охлаждению рынка: ужесточением банками требований к потенциальным заемщикам из-за сокращения льготных ипотечных программ, а также изменений условий выдачи льготной ипотеки, пояснил Волков. В том числе в части снижения лимитов кредитования в крупнейших регионах страны, а также увеличения первоначального взноса до 30%. Кроме того, сами банки из-за ужесточения требований со стороны регулятора могут корректировать условия заявки – например, одобрять ипотеку на меньшую сумму, запрашивать дополнительные документы.

По словам экспертов рынка недвижимости, в целом в начале 2024 года заметно снизилось число заявок на выдачу ипотеки. Помимо этого, сократилась конверсия из одобрения в выдачу. Это связано с тем, что некоторые заемщики получают одобрение, чтобы зафиксировать текущие условия кредитования, но не спешат заключать договор, рассчитывая на изменение условий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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