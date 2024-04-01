ВТБ приостановит выдачу кредитов по IT-ипотеке

Банк ВТБ с 3 апреля приостановит выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В кредитной организации отметили, что «сейчас ВТБ ждет решения правительства по дальнейшему развитию IT-ипотеки и при увеличении ее финансирования примет участие в новом распределении средств», передает «Прайм». Это позволит банку возобновить работу по льготной программе, заявили в ВТБ.

В рамках программы «Ипотека с господдержкой для ИТ» сотрудники российских IT- компаний, имеющих аккредитацию Минцифры, могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по максимальной ставке 5% при первоначальном взносе 15%. Программа действует до конца 2024 года.

Ранее ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга и ряд других – перестали принимать заявки на оформление льготной IT-ипотеки из-за того, что на фоне высокого спроса у кредитных организаций закончились лимиты на выдачу кредитов.

В конце февраля Минцифры РФ сообщало, что общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей. Об этом сообщило в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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