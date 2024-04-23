В половине регионов России остается существенной проблема дольщиков

Несмотря на предпринимаемые государством меры по защите участников долевого строительства почти в половине регионов проблема дольщиков остается существенной. Об этом заявил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

«Мы практически выполнили поручение главы государства. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства… В 46 регионах страны проблемы дольщиков полностью разрешены», – сказал Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

При этом замгенпрокурора добавил, что есть регионы, где проблема остается существенной.

Ранее Банк России сообщил о появлении новых рискованных схем, связанных с ипотекой с аккредитивами и переуступкой договоров долевого участия (ДДУ) под видом скидки на покупку жилья. Регулятор намерен добиваться изменений в законодательстве, чтобы исключить подобные манипуляции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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