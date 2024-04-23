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Вторник, 23 апреля 2024, 14:30 мск

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Зарплаты россиян оказались вдвое ниже нужного для ипотеки дохода

Зарплаты россиян оказались значительно ниже уровня, необходимого для ипотеки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на совместное исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Аналитики взяли за основу ипотечный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. Подсчеты показали, что во всех миллионниках реальный заработок ниже дохода, требуемого банками», – говорится в статье.

Жители крупных городов России получают в среднем 60 тысяч рублей. Москвич, желающий купить готовую двухкомнатную квартиру в ипотеку, должен будет платить за нее около 190 тысяч рублей ежемесячно. Жителям Казани потребуется найти сверх зарплаты еще 25 тысяч рублей в месяц, Санкт-Петербурга – 23 тысячи рублей.

При этом первоначальный взнос также довольно внушительный – около 5,4 млн для столицы и порядка 3,3 млн для Санкт-Петербурга.

По словам аналитиков, недоступность кредитного плеча на вторичном рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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