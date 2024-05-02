В России резко снизились объемы выдачи ипотеки

В марте 2024 года в России резко снизились объемы выдачи ипотечных кредитов. На замедление темпов выдачи ипотеки повлияли принятые Центробанком РФ и правительством меры по охлаждению рынка. Об этом пишет газета «Известия».

По итогам марта 2024 года банки выдали 126 тысяч ипотечных кредитов на 500 млрд рублей. Эти показатели на 39 и 36% ниже, чем за такой же период 2023 года, говорится в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Аналогичные данные предоставили в «Скоринг бюро», а также представители банков.

Средняя сумма ссуды на недвижимость по итогам марта этого года составила чуть более 4 млн рублей против 3,8 млн годом ранее. Средний срок, на который оформляют заем на жилье, составил 22 года и пять месяцев. По сравнению с мартом 2023-го он увеличился на два года и один месяц.

«На замедление выдач ипотеки повлияли принятые Банком России и правительством меры по охлаждению рынка, в том числе постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ», – сообщили в пресс-службе Центробанка.

В прошлом году ключевая ставка находилась на уровне 7,5% – это позволяло многим гражданам, которые не подходили под параметры льготных программ, купить жилье в ипотеку. Теперь же, когда ключевая находится на уровне 16%, займы стали менее доступными.

Кроме того, ЦБ ввел для банков дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 30% – в 2023-м этот показатель составлял 10%. То есть финансовым организациям стало невыгодно выдавать займы людям с небольшими накоплениями.

Снижение темпов выдачи ипотеки влечет за собой снижение спроса на недвижимость, в результате застройщики все медленнее запускают новые проекты. Давление на рынок окажут изменения параметров господдержки. С 1 июля должны завершиться льготная программа на новостройки и семейная ипотека, однако президент Владимир Путин поручил продлить последнюю до 2030 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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