Россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов

В России увеличилось число заемщиков, которые закладывают имущество ради получения кредитов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В первом квартале 2024 года банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд рублей. Количество оформленных займов выросло на 18%, а объемы в денежном выражении – на 29%. Средний размер кредита вырос на 9%, до 1,18 млн рублей, а средний срок увеличился на пять месяцев, до 63 месяцев.

Как правило, ставка по кредитам с залогом, будь то недвижимость или автомобиль, ниже, чем по беззалоговым: в первом квартале 2024 года она составляла порядка 18,34% против 27,2%. Кроме того, срок обеспеченного займа дольше, чем по займам без залога. Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку – сохранить клиента в рамках ограничений.

По словам экспертов, объемы выдачи займов под залог растут, так как кредитные организации хотят минимизировать свои риски и снизить давление на капитал из-за ужесточения регулирования сегмента. Для сохранения темпов выдач организации удлиняют сроки кредитов, чтобы максимально снизить ежемесячный платеж и долговую нагрузку заемщиков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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