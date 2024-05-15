Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми до 18 лет

Минфин России предложил после 1 июля поднять до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах конференции НАУФОР.

По его словам, семейная ипотека под 6% для семей с детьми младше 6 лет будет продлена согласно прямому поручению президента. Все остальные «возможности, варианты» сейчас обсуждаются, отметил чиновник.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», – цитирует Чебескова «Интерфакс».

Замглавы Минфина при этом отметил, что это «больше такая антикризисная инициатива: когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять».

Программа семейной ипотеки в нынешнем виде заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по таким займам составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос – 20%.

Владимир Путин в апреле поручил кабмину РФ продлить до 2030 года срок действия программы семейной ипотеки, сохранив ставку на уровне не более 6%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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