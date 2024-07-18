Банки повышают ставки для россиян с несколькими льготными ипотеками

Российские банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли более одной льготной ипотеки. Кредитные организации вправе так поступать, а несогласные клиенты могут подать жалобу или обратиться в суд.

«Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», – рассказал РБК представитель Сбербанка.

В декабре прошлого года начало действовать правило «одна льготная ипотека в одни руки». Исключения предусмотрены лишь для семейной ипотеки – ее можно оформить еще раз в двух случаях – если рождается еще один ребенок или если предыдущий кредит погашен перед подачей заявки на новый.

В банке «Дом.РФ» сообщили, что случаи нарушения правила, по которому клиент берет больше одной льготной ипотеки, встречаются редко, но в этом случае организация действительно поднимает нарушителю ставку по ипотеке.

По словам юристов, банки строго следуют этим правилам и любые попытки обхода могут привести к пересмотру условий кредита. Несогласные с решением банка могут подать жалобу регулятору или обратиться в суд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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