Кабмин РФ продлил IT-ипотеку до 2030 года на новых условиях

Правительство России продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но повысило ставку и ужесточило требования для получения кредита. С августа предельная ставка составит 6% годовых вместо 5%, максимальная сумма кредита – 9 млн рублей для всех регионов (было 18 млн рублей в городах-миллионниках). При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. Программа кредитования не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

Как пояснили в кабмине РФ, «ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах», поэтому из льготной программы исключили Москву и Петербург.

Правительство также изменило требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения кредита. В городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять 150 тыс. рублей. В остальных городах и населенных пунктах – 90 тыс. рублей в месяц (до этого действовало условие о наличии зарплаты от 70 тыс. рублей).

«С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Льготная ипотека для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена в 2022 году. Оформить кредит можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на рынке новостроек, а также на индивидуальное жилищное строительство. За все время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей.

Ранее сегодня премьер Михаил Мишустин заявил, что кабмин увеличит объем средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов из-за сохраняющегося высокого спроса. Бюджетные ассигнования на программу будут увеличены на 23 млрд рублей, что «позволит еще не менее 2,5 тыс. сотрудников и их семьям решить жилищный вопрос», – сказал глава правительства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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