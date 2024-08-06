Путин поручил обновить критерии аварийности МКД

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обновить критерии для признания аварийными многоквартирных домов. Список поручений от главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Расселение аварийного жилья в России будет проводиться по новой программе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». При разработке документа президент поручил учесть актуальные требования к состоянию жилых зданий.

«Правительству РФ совместно с комиссией Госсовета при разработке новой программы расселения аварийного жилья актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья», – говорится в поручении.

Обновленные критерии должны быть представлены до 1 сентября 2024 года.

Не все регионы РФ завершили программу расселения ветхого и аварийного жилья, признанного непригодным для проживания до 2017 года. Часть субъектов уже работает с домами, включенными в список аварийных до 2022 года. Ожидается, что в 2025 году все регионы перейдут к исполнению новой программы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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