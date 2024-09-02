Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке

В России выросло число жилищных кредитов, по которым не платят более трех месяцев. Несмотря на рост зарплат, платежеспособность заемщиков снижается на фоне высокой инфляции. Риски пока незначительны, россияне не платят менее чем по 1% ссуд, оценивают ситуацию в ЦБ РФ.

«Россияне стали чаще допускать значительную просрочку (более 90 дней) по жилищным кредитам. За первые пять месяцев 2024-го объем таких ссуд вырос на 16%, до 106 млрд рублей. Из них 81 млрд пришелся на классическую ипотеку, а еще 25 млрд – на жилищные кредиты без залога покупаемой недвижимости», – пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

Тем временем, совокупный объем жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024-го увеличился только на 6%, до 18 трлн рублей. То есть качество ипотечного портфеля ухудшилось. В прошлом году ситуация была противоположной – объем просроченных ссуд (на срок более 90 дней) повысился лишь на 3% к началу июня. При этом совокупный портфель подскочил на 9%.

В Банке России рекомендуют ориентироваться на классическую ипотеку при оценке ситуации. Дело в том, что жилищные кредиты, как правило, «вызревают» постепенно. Сейчас на просрочку выходят в основном заемщики, получившие ссуду в предыдущие годы. Поэтому рост может быть связан с высокими риск-аппетитами банков в то время. Так в 2023-м каждый квартал они выдавали почти половину ипотечных кредитов клиентам, которые тратили более 80% дохода на обслуживание долга. Сейчас для таких займов действуют повышенные макронадбавки, поэтому банки предоставляют их менее охотно, отметили в регуляторе.

Рост значительной просрочки по ипотеке в этом году связан с высокой инфляцией, говорят эксперты. Людям приходится всё больше тратить на повседневные нужды, и у них не остается средств на жилищную ссуду, которая раньше казалась подъемной. При этом зарплаты в большинстве отраслей сейчас растут на фоне острого дефицита кадров из-за рекордно низкой безработицы. Однако доходы граждан «подъедает» инфляция. В июле она превысила 9% год к году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube