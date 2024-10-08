В России на 60% сократились объемы выдачи ипотечных кредитов

В сентябре российские банки выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 млрд рублей, что оказалось на 60% меньше, чем в первый месяц осени в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные госкорпорации «ДОМ.РФ».

«По предварительной оценке ДОМ.PФ, за месяц выдано 99 тысячи кредитов на 369 млрд рублей <...> С учетом эффекта высокой базы рекордного 2023 г. снижение в годовом выражении как по количеству, так и по объёму составило порядка 60%», – уточняется в сообщении госкорпорации.

В «ДОМ.РФ» пояснили, что снижение объемов ипотеки связано с изменением условий льготных программ, ужесточением регулирования ипотечного кредитования и ростом рыночных ставок.

В материалах госкорпорации уточняется, что выдача рыночной ипотеки сократилась на 46% в годовом выражении на 53% по сумме. Всего с начала года по 3 октября по льготным программам выдано 523 тысячи кредитов (-17% г/г) на 2,8 трлн рублей (-10%).

Напомним, ранее банки сообщали о приостановке льготных программ в связи с исчерпанием лимитов.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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