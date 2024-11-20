В России хотят сократить срок владения недвижимостью для освобождения от налога

Депутаты Госдумы предлагают сократить срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время объект должен находиться в собственности на протяжении пяти лет, чтобы при продаже не нужно было платить налог. Минимальный срок может составлять три года, если право собственности получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения.

Депутаты предлагают установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, а для наследников и получивших жилье в подарок от родственников – один год.

По словам парламентариев, сейчас многие граждане вынуждены выжидать, чтобы не платить подоходный налог. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube