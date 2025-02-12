В России вырос штраф за неуплату налога от продажи недвижимости

В России вырос размер штрафа, грозящего тем, кто не заплатил налог с прибыли от продажи недвижимости. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Доходы от продажи недвижимости облагаются налогом по прогрессивной шкале. При выручке до 2 млн 400 тысяч рублей ставка составит 13%, от 2,5 до 5 млн – 15%. Максимальная ставка может достигать 22%.

Если ранее гражданам грозил штраф в размере 20% от суммы, которая была не доплачена в бюджет, то теперь ставка выросла до 40%.

Кроме того, выросли штрафы за ненадлежащее использование жилых помещений. В частности, это касается нарушения противопожарных норм, в том числе самовольного обустройства тамбуров на общих лестничных площадках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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