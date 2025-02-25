Льготную ипотеку ввели для жителей Курской области

Жители Курской области смогут оформить льготный ипотечный кредит под 2% годовых в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации», сообщает Минфин РФ. Данное решение принято в рамках исполнения поручения президента РФ.

Воспользоваться льготной ипотекой могут те куряне, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории региона, которые подверглись или подвергаются обстрелам, уточнили в ведомстве.

Ипотечный кредит предоставляется на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 года.

Как отметили в Минфине, до этого же срока продлена льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ 5 февраля предложил запустить в регионе программу льготной ипотеки под 2% по аналогии с дальневосточной. Владимир Путин поддержал инициативу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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