ЦБ запретит банкам завышать ставки по ипотеке до 100%

Центробанк РФ установит ограничения по ипотечным ставкам. Сейчас банки завышают процент по комбинированным кредитам на жилье до 100%. Об этом пишут «Известия».

С ростом банковских ставок в России пользуется популярностью комбоипотека. В таких случаях часть ссуды на жилье оформляется как льготная, например, по программе семейной ипотеки, а остаток выдается в виде кредита по рыночной стоимости.

Часто это необходимость, причем на рыночную часть может приходиться достаточно крупная сумма. Так, средняя цена квартиры в российской столице сейчас составляет порядка 20 млн рублей. При этом максимальная сумма кредита по семейной ипотеке – только 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов – 6 млн. Если человек берет 12 млн по льготной ипотеке и еще 12 млн – по рыночной, и банк завышает ставку по второй части до 100%, то средняя ставка уже составляет 53%.

В 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не может превышать среднерыночный уровень больше, чем на треть. Эту цифру рассчитывает ЦБ на каждый квартал. ПСК включает не только проценты займу, но и любые другие связанные с ним платежи – например, страховку и иные дополнительные услуги. До 31 марта 2025-го из-за резкого повышения ключевой ставки это правило находится под действием моратория.

В целом, комбинированная ипотека – это законная вещь, но человек должен понимать, сколько он платит по рыночной части, отметил руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута. Он подчеркнул: важно, чтобы эта информация не скрывалась.

С 1 апреля банкам, которые сильно завышали ставки (больше, чем на треть), придется снижать полную стоимость кредита. В настоящее время ЦБ не видит причин продлевать мораторий. Правило призвано ограничить ставки по комбинированной ипотеке и сделать их более справедливыми.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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