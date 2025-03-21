В России хотят запретить покупать вторичное жилье за наличные

Риэлторы предложили запретить покупать вторичное жилье за наличные из-за роста мошенничества и проводить сделки только через банковские счета. Об этом сообщает РБК.

Российский союз участников рынка недвижимости, который объединяет компании, предоставляющие услуги в сфере недвижимости в 58 регионах, направил обращение в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет. В документе риэлторы просят ввести запрет на покупку квартир на вторичном рынке за наличные.

Поводом для инициативы авторы называют участившиеся в России случаи мошенничества при продаже вторичного жилья. По их мнению, одной из предпосылок возможности использования мошеннических схем является использование в сделках с недвижимостью наличных средств.

В настоящее время, по данным союза, с использованием налички заключается более 10% процентов сделок (учитывается и передача денег из рук в руки, и через банковские ячейки). Основная проблема сделок при таком способе оплаты – отсутствие каких-либо следов передачи денег, то есть исполнения условий договора купли-продажи.

Предлагается внести поправки в Гражданский кодекс РФ, устанавливающие безналичный способ оплаты в качестве единственного метода расчета при продаже жилья. Изменения не будут касаться сделок с квартирами в новостройках, а должны распространяться лишь на договоры купли-продажи и уступки прав требования по договорам долевого участия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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