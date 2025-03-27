Банки в России все реже соглашаются на выдачу ипотеки: с начала года отклонено более половины заявок

С начала года в России значительно выросло число отказов банков в выдаче ипотечных кредитов. Организации ужесточают требования к клиентам, несмотря на спад рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе и феврале доля отклоненных обращений за новыми жилищными кредитами достигла 55,4 и 56,2% соответственно против 49,9% в декабре 2024-го. С начала года показатель поднялся на 6,3 процентного пункта, хотя до этого снижался на протяжении пяти месяцев подряд. Сейчас уровень одобрения кредитов (AR, approval rate) соответствует значениям октября прошлого года.

Объем выдачи жилищных ссуд стал минимальным с весны 2022 года. В январе и феврале банки выдали ипотеку на 127 и 227 млрд рублей соответственно, оценивал ЦБ. В декабре доля льготных кредитов в выдачах превысила 80% и продолжила подниматься. По итогам февраля на госпрограммы пришлось 87,2% всего объема новой ипотеки.

Тем временем, ставки по рыночной ипотеке достигли рекорда в конце прошлого года – 28,98% на новостройки и 29,39% на готовое жилье – и держались на этом уровне до конца февраля.

По словам экспертов, при текущих ставках одобрение кредитов возможно только при очень большом первоначальном взносе. От возможности внести первый взнос, условно, не менее 50% стоимости объекта и зависит уровень одобрения по рынку. А такие возможности, очевидно, есть у меньшинства людей, желающих приобрести жилье.

Кроме того, рост отказов и подавляющая доля в ипотечных выдачах госпрограмм говорит о возросшей долговой нагрузкой заемщиков и отставании динамики их доходов от инфляции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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