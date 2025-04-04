Просроченные долги россиян по ипотеке превысили рекордные 100 млрд рублей

В России растут долги граждан по ипотечным кредитам. Просрочка по жилищным ссудам превысила 100,6 млрд рублей. Одной из причин роста задолженности является высокая ключевая ставка, из-за которой россияне не могут провести реструктуризацию долгов.

«Просроченная задолженность россиян по ипотеке на начало февраля впервые достигла 100,6 млрд рублей (накопленным итогом). Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, следует из данных Центробанка. При этом общий объем жилищных кредитов, напротив, снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн», – пишут «Известия».

По словам аналитиков, просрочка граждан по ипотеке сейчас действительно достигла исторического максимума – ранее такой уровень не фиксировался даже в кризисные периоды (2008 или 2022 год). Это связано с «вызреванием» поколений кредитов, выданных во второй половине 2023-го и первой половине 2024-го по массовой льготной ипотечной программе. Тогда был ажиотажный спрос, в том числе из-за анонсированных ужесточений условий по госпрограммам.

В предыдущие годы требования к заемщикам по величине первоначального взноса и долговой нагрузке находились на исторически низком уровне, напомнил регулятор. В результате в конце 2023-го больше половины жилищных ссуд выдавались с первоначальным взносом менее 20%. При этом почти половину кредитов брали заемщики с показателем долговой нагрузки (ДПН) больше 80 (то есть те, кто тратит более 80% доходов на погашение займов).

В итоге не все граждане рассчитали свои силы. Были и те, кто рассчитывал на будущее снижение ключевой ЦБ и возможность рефинансирования. Этой зимой, когда ставка достигла пика, многие из них начали выходить в просрочку.

Еще одна причина роста просрочки в ипотечном портфеле в начале этого года – это высокие темпы инфляции в стране и стагнация реальных доходов населения. Люди кредитовались в надежде, что зарплаты будут и дальше повышаться темпами, превышающими рост цен. Но сейчас доходы начали стагнировать, а инфляция продолжила расти. Поэтому заемщикам стало не хватать денег на выплаты по ипотеке.

Эксперты не считают рост просрочки критическим и не видят рисков для финансовой стабильности. На начало марта этого года доля ссуд, просроченных более чем на 90 дней, составила всего 0,8%, уточнили в Банке России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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